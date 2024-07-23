Залужный сделал первое заявление на посту посла в Британии

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые обратился к общественности после своего недавнего назначения послом Великобритании, высказавшись в оборонном институте RUSI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии