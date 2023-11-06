«Офигеваешь с самого начала» Россиянам советуют отдыхать в Северной Корее. Чем поражает самая закрытая страна мира?

Побывавшие в КНДР россияне опровергли стереотип о запрете на видеосъемку Фото: Danish Siddiqui / Reuters В середине октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что посоветовал бы российским туристам отдых в Северной Корее.
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