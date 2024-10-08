Куба подала заявку на членство в БРИКС БРИКС продолжает укреплять свои позиции в качестве более справедливой альтернативы существующим экономическим союзам.
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Куба подала заявку на членство в БРИКС БРИКС продолжает укреплять свои позиции в качестве более справедливой альтернативы существующим экономическим союзам.
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