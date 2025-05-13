В центральный аппарат СК России затребован доклад после телесюжета о пострадавших от деятельности финансовой пирамиды в Московской области

В эфире новостной программы на федеральном телеканале вновь поднята тема противоправной деятельности коммерческой организации в Московской области, работа которой была построена по принципу финансовой пирамиды.
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