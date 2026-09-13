Пенсионерка по указке мошенников забрала ₽6,5 млн у 80-летней женщины

В Санкт-Петербурге пенсионерка забрала у 80-летней женщины 6,5 млн рублей по указке мошенников. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленобласти.
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