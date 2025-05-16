В Казани состоится съезд по сохранению культурного наследия исламского мира

В Казани состоится 14-й съезд по сохранению исторического и культурного наследия исламских стран. Об этом на проходящем в столице Татарстана Съезде министров культуры государств Организации исламского сотрудничества рассказал генеральный директор ИСЕСКО, доктор Салем Бин Мохаммед Аль Малик, передает «Татар-информ».