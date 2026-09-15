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Пятый канал

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Кинологи рассказали, как помочь собаке привыкнуть к жизни после дачи

Кинологи рассказали, как помочь собаке привыкнуть к жизни после дачи

Собаки могут испытывать стресс после возвращения с дачи в городскую квартиру. Помочь питомцу адаптироваться к привычной обстановке могут новые игрушки и другие способы разнообразить его повседневную жизнь.

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