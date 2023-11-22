Начало реализации проекта по содействию в укреплении управления человеческими ресурсами в пенитенциарной системе и системе пробации

В Министерстве юстиции прошла официальная церемония запуска проекта по оказанию помощи в укреплении управления человеческими ресурсами в пенитенциарной системе и системе пробации, осуществляемого при финансовой поддержке Королевства Швеция.
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