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Царьград

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«Юргорден» сообщил о смерти знаменитого хоккеиста Ханса Твилинга

«Юргорден» сообщил о смерти знаменитого хоккеиста Ханса Твилинга

Ханс Твилинг, чемпион мира по хоккею 1953 года в составе шведской сборной, умер на 99-м году жизни. Известие об этом сообщили в клубе «Юргорден», где он выступал и в футболе.

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