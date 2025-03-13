В РФ намерены установить минимальную цену на услугу сертификации обуви

В РФ могут установить минимальную цену на услугу сертификации обуви. Такое предложение депутат «Единой России» Татьяна Буцкая озвучила на совещании с ведомствами в преддверии Госкомиссии по противодействию контрафакту, рассказала она «Известиям».
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