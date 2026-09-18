Депутат Милонов похвалил человека-паука на выборах в Госдуму

18 сентября начались выборы в новый созыв Государственной думы IX созыва. На избирательные участки в разных регионах пришли молодожены, люди в костюмах космонавта и человека-паука.
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