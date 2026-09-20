«Гаилә белән сайлыйбыз!» конкурсында чираттагы iPhone 17 отучы билгеле

«Бөтен гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсында 25 нче iPhone 17 иясе Денис Басариев булды. Җиңүчене телемарафонның туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр.
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