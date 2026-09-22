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Царьград

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Адвокат Олифир предостерегает о рисках продажи грибов на трассе

Адвокат Олифир предостерегает о рисках продажи грибов на трассе

Адвокат Андрей Олифир предупреждает о рисках несанкционированной продажи грибов у дорог. Такое ведение бизнеса чревато административными штрафами и даже тюремным заключением, если продукция окажется опасной для здоровья.

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