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Пушилин заявил, что количество пленных солдат ВСУ на линии фронта возросло

Пушилин заявил, что количество пленных солдат ВСУ на линии фронта возросло

Количество пленных солдат Вооруженных сил Украины на линии фронта в последнее время возросло. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала «Россия 24» руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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