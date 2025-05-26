Пушилин заявил, что количество пленных солдат ВСУ на линии фронта возросло

Количество пленных солдат Вооруженных сил Украины на линии фронта в последнее время возросло. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала «Россия 24» руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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