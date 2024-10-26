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Картофельные пирожки с грибами

Картофельные пирожки с грибами

Ингредиенты: Для теста: 5-6 средних клубней картошки 2 яйца 50 г твёрдого сыра 2 ст.ложки с горкой муки соль по вкусу Для начинки: 800 г замороженных белых грибов (лучше свежие) 2 средних луковицы хороший пучок укропа соль, перец по вкусу растительное и сливочное масло для жарки Приготовление: Для начала надо грибочки разморозить, а жидкость с них слить.

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