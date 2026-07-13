Сборная России по велоспорту на треке триумфально вернулась на международную арену после снятия ограничений UCI в командных дисциплинах

**В копилке сборной страны 23 медали: семь золотых, девять серебряных и семь бронзовых наград. **Ангелина Новолодская — трехкратная чемпионка Первенства С 7 по 13 июля в немецком Котбусе прошел чемпионат Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи (U23), и для нашей сборной этот турнир стал по-настоящему триумфальным.