Сборная России по велоспорту на треке триумфально вернулась на международную арену после снятия ограничений UCI в командных дисциплинах

**В копилке сборной страны 23 медали: семь золотых, девять серебряных и семь бронзовых наград. **Ангелина Новолодская — трехкратная чемпионка Первенства С 7 по 13 июля в немецком Котбусе прошел чемпионат Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи (U23), и для нашей сборной этот турнир стал по-настоящему триумфальным.
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