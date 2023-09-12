Покупка дома в загородном посёлке под Тверью: предложения рынка и возможности ипотеки

Сегодня в Калининском районе в радиусе 30 км от Твери предлагается немало вариантов загородных поселков как уже с построенными современными и стильными домами, так и участками под строительство по индивидуальному проекту или проекту от застройщика.
Сегодня в Калининском районе в радиусе 30 км от Твери предлагается немало вариантов загородных поселков как уже с построенными современными и стильными домами, так и участками под строительство по индивидуальному проекту или проекту от застройщика.
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