Павел Малков: Приводим в порядок школы региона

По его словам, в настоящее время капитальный ремонт проводится в 10 учреждениях: школе №19/25 в Рязани, Спасской гимназии, Морозово-Борковской школе, СОШ №3 в Сасове, Чулковской школе, Захаровской СОШ №1, Мурминской школе, Сараевской школе, Кораблинской школе №1, Михайловской школе №2.