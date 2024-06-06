Nvidia обошла Apple и стала второй по стоимости публичной компанией США после Microso...

Nvidia обошла Apple и стала второй по стоимости публичной компанией США после MicrosoftНесколько дней назад многие инвесторы и трейдеры фондового рынка задавались вопросом, превысит ли рыночная капитализация Nvidia рыночную капитализацию Apple.
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