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Вагенкнехт призвала к прекращению поставок оружия ВСУ и переговорам

Вагенкнехт призвала к прекращению поставок оружия ВСУ и переговорам

Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency Коллективный Запад должен осознать, что для урегулирования конфликта на Украине требуется начать переговоры и прекратить поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявила 18 марта немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Die Welt.

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