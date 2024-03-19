Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency Коллективный Запад должен осознать, что для урегулирования конфликта на Украине требуется начать переговоры и прекратить поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявила 18 марта немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Die Welt.
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