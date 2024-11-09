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Как себя развлекают балерины за сценой, когда их никто не видит: видео

Как себя развлекают балерины за сценой, когда их никто не видит: видео

Для зрителей балет часто кажется чем-то возвышенным и почти недоступным, настоящим искусством, полным грации и духовности.

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Комментарии
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Karmadon
Где в оригинале статьи видео с подробностями? Нет там ни хера.
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11 час.
Александр Николаевич
А могу Вам пересказать часть подробностей со слов &quot;великих артистов&quot;: &quot;В кардебалетах много людей приятных и разных..., а в ЗАКУЛИСЬЕ вообще &quot;черт ногу сломит&quot;- в паузах можно и коньячком попользоваться и парочкой кардеболеток&quot;. (Это просто дословный &quot;перевод&quot; слов оч. изв. театрального ИЗВРАЩЕНЦА!) Но это не только &quot;теотральная жизнь&quot;, так во всех &quot;спаянных коллективах...&quot;.
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7 час.

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