Как себя развлекают балерины за сценой, когда их никто не видит: видео

Александр Николаевич

А могу Вам пересказать часть подробностей со слов "великих артистов": "В кардебалетах много людей приятных и разных..., а в ЗАКУЛИСЬЕ вообще "черт ногу сломит"- в паузах можно и коньячком попользоваться и парочкой кардеболеток". (Это просто дословный "перевод" слов оч. изв. театрального ИЗВРАЩЕНЦА!) Но это не только "теотральная жизнь", так во всех "спаянных коллективах...".