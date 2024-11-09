Для зрителей балет часто кажется чем-то возвышенным и почти недоступным, настоящим искусством, полным грации и духовности.
Как себя развлекают балерины за сценой, когда их никто не видит: видео
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Karmadon
Где в оригинале статьи видео с подробностями? Нет там ни хера.
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11 час.
Александр Николаевич
А могу Вам пересказать часть подробностей со слов "великих артистов": "В кардебалетах много людей приятных и разных..., а в ЗАКУЛИСЬЕ вообще "черт ногу сломит"- в паузах можно и коньячком попользоваться и парочкой кардеболеток". (Это просто дословный "перевод" слов оч. изв. театрального ИЗВРАЩЕНЦА!) Но это не только "теотральная жизнь", так во всех "спаянных коллективах...".
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7 час.
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