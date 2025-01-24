Современный каннибализм: 4 места на Земле, где до сих пор едят людей

Глобализация жадно пожирает уникальность стран и регионов. Все больше самобытных верований и традиций уходят в прошлое, их заменяют всякие хеллоуины, которые не имеют ничего общего с культурой большинства народов.
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