Адвокат дал совет не оформлять платные подписки в ТГ после обвинения Дурова

Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, грозит ли ответственность за оплату подписок в Telegram после того, как основателя мессенджера Павла Дурова обвинили в содействии терроризму.
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