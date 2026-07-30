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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минин посмотрел 100 из 104 матчей ЧМ-2026: «Спал между ночными играми, а утром досыпал. Вообще не разочаровался новым форматом, по качеству этот турнир лучше предыдущего»

Комментатор «Матч ТВ»  Станислав Минин рассказал, что посмотрел почти все матчи ЧМ-2026 . – Ты посмотрел 100 из 104 матчей чемпионат мира.

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