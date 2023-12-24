Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин восхитился поступком бойца, попросившего награду для своего командира

Путин восхитился поступком бойца, попросившего награду для своего командира

Президент России Владимир Путин восхитился поступком российского военнослужащего, который после официальной церемонии вручения боевых орденов и медалей в Кремле обратился к главе государства с просьбой наградить и его командира, который «так же как я воевал».

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