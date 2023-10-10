11 дополнительных кабинетов психологов на базе поликлиник откроют в Петербурге

Новый порядок оказания помощи пациентам с психологическими расстройствами вступил в силу с 1 июля 2023 года Число кабинетов медико-психологического консультирования на базе поликлиник Петербурга планируют увеличить до 78, открыв 11 дополнительных.
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