Антимракобес: н...
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Как мозг обрабатывает пространство и время?

Как мозг обрабатывает пространство и время?

Представьте себе рой светлячков, мерцающих в ночном пространстве. Как человеческий мозг обрабатывает и интегрирует информацию о длительности и пространственном положении, обеспечивая такое видение? Этим вопросом задались Валерия Чентанино, Джанфранко Фортунато и Доменика Буэти из группы когнитивной нейронауки Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте, Италия.

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