В Твери больше 70 школьников прошли квест «Импульс знаний»

В тверской школе №34 прошел VI городской квест учащихся 5 классов «Импульс знаний». Как сообщает пресс-служба администрации Твери в интеллектуальном состязании приняли участие больше 70 школьников из 19 образовательных учреждений города.
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