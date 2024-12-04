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Россиянам советуют установить на телефон пароль или биометрическую защиту

Россиянам советуют установить на телефон пароль или биометрическую защиту

Мобильные телефоны часто хранят всю личную информацию, делая её привлекательной целью для киберпреступников, предупредил в беседе с RT старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

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