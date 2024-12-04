Россиянам советуют установить на телефон пароль или биометрическую защиту

Мобильные телефоны часто хранят всю личную информацию, делая её привлекательной целью для киберпреступников, предупредил в беседе с RT старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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