Инциденты с поставками истребителей F-16: проблемы и последствия Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с информацией, опубликованной агентством Блумберг и полученной от источников внутри военных структур, возникли неожиданные проблемы в связи с отправкой американских истребителей F-16 в Украину.