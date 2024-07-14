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Инциденты с поставками истребителей F-16: проблемы и последствия

Инциденты с поставками истребителей F-16: проблемы и последствия

Инциденты с поставками истребителей F-16: проблемы и последствия Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с информацией, опубликованной агентством Блумберг и полученной от источников внутри военных структур, возникли неожиданные проблемы в связи с отправкой американских истребителей F-16 в Украину.

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