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Петербургский дневник

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В «Токио Сити» рассказали о проверке после отравления петербуржцев

В «Токио Сити» рассказали о проверке после отравления петербуржцев

Ранее суд на месяц закрыл заведение на улице Сизова Представители сети ресторанов «Токио Сити» рассказали о промежуточных результатах проверки контролирующими органами по инциденту, произошедшему 25 ноября в ресторане на Сизова, 9.

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