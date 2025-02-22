Петербуржцам рассказали, куда сходить на 23 Февраля

Горожан ждут оркестры, спектакли, концерты Ко Дню защитника Отечества петербургские концертные залы, театры, музыкальные коллективы подготовили насыщенную культурную программу, сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
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