В преддверии 9 мая заасфальтировали астраханский Бульвар Победы

На проезжей части улицы Бульвар Победы проведены работы по укладке верхнего слоя асфальта. В ремонте улицы - три этапа: фрезеровка и выравнивание дорожного полотна, замена покрытия пешеходных дорожек, установка дорожных и тротуарных бордюров и завершающий этап – асфальтирование с нанесением дорожной разметки.