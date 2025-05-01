В преддверии 9 мая заасфальтировали астраханский Бульвар Победы

На проезжей части улицы Бульвар Победы проведены работы по укладке верхнего слоя асфальта. В ремонте улицы - три этапа: фрезеровка и выравнивание дорожного полотна, замена покрытия пешеходных дорожек, установка дорожных и тротуарных бордюров и завершающий этап – асфальтирование с нанесением дорожной разметки.
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