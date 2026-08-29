Подросток пять лет прожил в пруду из-за болезни

РЕН ТВ 16-летний индийский подросток Икбал Шейх прожил пять лет в пруду из-за загадочной болезни: он испытывает жжение кожи, если находится на открытом воздухе.
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