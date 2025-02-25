ИИ-интеграция с Яндекс и 2ГИС, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, IP68 и IP69, телефото на 200 Мп и 80 Вт без проводов: в России стартовали предзаказы на Honor Magic7 Pro

В российских магазинах электроники, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Ситилинк», «Билайн», появилась возможность оформить предварительный заказ на флагманский смартфон Honor Magic7 Pro, дебютировавший на международном рынке в середине января 2025 года.
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