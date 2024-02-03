В США мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету

В штате Огайо сотрудники правоохранительных органов США зафиксировали в гараже местного жителя ракету класса «воздух-воздух», специализированную для транспортировки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.
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