Самым популярным местом для путешествий в июне стал Санкт-Петербург

Самым популярным направлением для путешествий у россиян в июне стал Санкт-Петербург. Об этом стало известно в понедельник, 29 апреля, из результатов анализа отельных бронирований на первый месяц лета, проведенного специалистами сервиса для планирований путешествий OneTwoTrip.