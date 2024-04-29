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Самым популярным местом для путешествий в июне стал Санкт-Петербург

Самым популярным местом для путешествий в июне стал Санкт-Петербург

Самым популярным направлением для путешествий у россиян в июне стал Санкт-Петербург. Об этом стало известно в понедельник, 29 апреля, из результатов анализа отельных бронирований на первый месяц лета, проведенного специалистами сервиса для планирований путешествий OneTwoTrip.

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