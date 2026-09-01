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Регион 29

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Россияне смогут менять оператора при переезде, сохраняя мобильный номер

Россияне смогут менять оператора при переезде, сохраняя мобильный номер

Раньше перенести номер к другому оператору с сохранением номера можно было только в пределах одного региона.

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