Россияне смогут менять оператора при переезде, сохраняя мобильный номер

Раньше перенести номер к другому оператору с сохранением номера можно было только в пределах одного региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD ВЦИОМ: 59% россия...
- В Архангельске вр...
- В Коноше мужчину ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым