"Да это насмешка Путина!" Что задумал Президент на майские и что так бесит Запад

Когда враги(Запад) беснуются, то значит мы правильно делаем, воочию пусть посмотрят результат утилизации их помощи фашистским бандерлогам!!! Надо послам этих стран прислать приглашения на эту выставку!!!

Владимир Андрианов

Вот, еще бы зелебобика в клетке на выставке разместили, было бы совсем здорово. Только надо табличку обязательно, что это презик страны 404. Ведь его легко можно спутать с обезьянкой.