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"Да это насмешка Путина!" Что задумал Президент на майские и что так бесит Запад

"Да это насмешка Путина!" Что задумал Президент на майские и что так бесит Запад

1 мая открывается выставка, на которой Минобороны РФ представит вниманию публике трофейную технику и западные вооружения, захваченные нашими бойцами в ходе спецоперации.

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Комментарии
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Житель Империи
Немного юмора в тему!
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3 час.
Татьяна Рыбакова
Когда враги(Запад) беснуются, то значит мы правильно делаем, воочию пусть посмотрят результат утилизации их помощи фашистским бандерлогам!!! Надо послам этих стран прислать приглашения на эту выставку!!!
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3 час.
Владимир Андрианов
Вот, еще бы зелебобика в клетке на выставке разместили, было бы совсем здорово. Только надо табличку обязательно, что это презик страны 404. Ведь его легко можно спутать с обезьянкой.
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2 час.

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