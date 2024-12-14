Инвестор PEPE превратил инвестиции $27 в $52 млн

В замечательном повороте событий криптовалютный инвестор превратил скромные инвестиции в размере $27 в поразительные $52 миллиона через токен PEPE, что совпало с всплеском рынка криптовалютной торговли после победы Дональда Трампа на выборах.
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