Haiti seeks renewal of international anti-gang force

Haiti has called for the renewal of the mandate of the Gang Suppression Force and the mobilization of resources needed to combat armed gangs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым