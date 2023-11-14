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За рулем

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Таможня Владивостока рекомендует все документировать при покупке авто из Японии

Таможня Владивостока рекомендует все документировать при покупке авто из Японии

Недобросовестные компании регистрируют ввозимые из Японии автомобили на подставных лиц без их ведома или продают со складов временного хранения еще не выпущенные машины, пришедшие в адрес юридических лиц.

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