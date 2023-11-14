Таможня Владивостока рекомендует все документировать при покупке авто из Японии

Недобросовестные компании регистрируют ввозимые из Японии автомобили на подставных лиц без их ведома или продают со складов временного хранения еще не выпущенные машины, пришедшие в адрес юридических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии