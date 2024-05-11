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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Тарасова о группе Тутберидзе: «Там семья, а не команда. Когда мы в Москве, то ходим на каток, продолжаем общение»

– Этери Тутберидзе – феномен в фигурном катании. Как так получилось, что она взяла вашу пару с Морозовым под попечительство, хотя всегда тренировала только девочек-одиночниц до 14-15 лет? – Началось все в конце сезона 2019, после чемпионата мира.

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