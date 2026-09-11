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От детдома до суда на 25 миллионов: почему приёмный сын Сергея Зверева остался без квартиры на Тверской

От детдома до суда на 25 миллионов: почему приёмный сын Сергея Зверева остался без квартиры на Тверской

Многолетний семейный союз эпатажного стилиста и его приёмного сына окончательно перешёл в плоскость судебных разбирательств.

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