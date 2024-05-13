На Кубани строится рекордное количество квартир и домов

На Кубани строится рекордное количество квартир и домовВ прошлом году Краснодарский край занял пятое место среди российских городов по количеству введенного жилья на душу населения: на одного жителя было введено 1,3 тысячи квадратных метров.
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