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Живая Кубань

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  • Вик Норд
    На кичу сектантов,всех!«Свидетеля Иеговы...
  • dimon21
    аффффтааааррррр!!!! спорсмен это кто ? человек который любит спорить ???? в последнее время вижу писанину жертв ЕГЭ .Кубанскую спорсме...
  • Eduard
    Что у вас всё горит,из соломы построено?Приют для животны...

На Кубани строится рекордное количество квартир и домов

На Кубани строится рекордное количество квартир и домов

На Кубани строится рекордное количество квартир и домовВ прошлом году Краснодарский край занял пятое место среди российских городов по количеству введенного жилья на душу населения: на одного жителя было введено 1,3 тысячи квадратных метров.

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