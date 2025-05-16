Если бы КНДР была отсталой, она бы не создала ядерное оружие — Кургинян

Либеральный миф об отсталой КНДР является одним из самых омерзительных и глупых, отсталая страна не может создать ядерное оружие, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 16 мая в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».