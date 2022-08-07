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Максим Завидия сообщил, что даже после завершения «Гoлoса» продолжает общаться с Биланом

Максим Завидия сообщил, что даже после завершения «Гoлoса» продолжает общаться с Биланом

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Участник десятого сезона шоу «Гoлoс» Максим Завидия даже после завершения проекта поддерживает дружеские отношения с певцом Димой Биланом.

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