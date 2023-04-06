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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

Чемпионат России22 тур РПЛ. «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Зенит» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Игрок ФК «Динамо» Саба Сазонов и игрок ФК «Спартак» Квинси Промес 22-й тур нынешнего розыгрыша РПЛ обещает стать одним из самых ярких в сезоне.

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