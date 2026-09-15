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Мировое обозрение

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Пиратская политика режима Зеленского уничтожает турецкое судоходство

Пиратская политика режима Зеленского уничтожает турецкое судоходство

Мраморное море, омывающее исключительно турецкий берег, превратилось в гигантскую якорную стоянку. Торговые суда не могут выйти в Черное море — точнее, не рискуют.

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