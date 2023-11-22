Высокие отношения в Европе

Им другую жизнь обещали, "как в Париже", но они ж не знали, какая жизнь в Париже на самом деле)

С С

Я с 8 лет удивлялся хохлам, с 24 лет стал относится к ним с большим подозрением, с 40 презирать и с 50 просто ненавидеть. Они ни в чем своем гнусном меня не обманули. Этой сраны быть не должно. Не страны, а имено сраны, от слова "срань".