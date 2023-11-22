Милоты вам на ночь глядя: Украинская гимнастка Влада Никольченко призналась в ненависти к Польше и полякам.
Высокие отношения в Европе
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Им другую жизнь обещали, "как в Париже", но они ж не знали, какая жизнь в Париже на самом деле)
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3 час.
С С
Я с 8 лет удивлялся хохлам, с 24 лет стал относится к ним с большим подозрением, с 40 презирать и с 50 просто ненавидеть. Они ни в чем своем гнусном меня не обманули. Этой сраны быть не должно. Не страны, а имено сраны, от слова "срань".
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2 час.
Юрий Золотарев
Бандеровское ГУАНО - всё! без остатка! - должно быть уничтожено! Физически и морально! Без такой чистки Украина восстановиться не сможет.
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1 час.
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