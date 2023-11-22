Высокие отношения в Европе

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Им другую жизнь обещали, &quot;как в Париже&quot;, но они ж не знали, какая жизнь в Париже на самом деле)
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3 час.
С С
Я с 8 лет удивлялся хохлам, с 24 лет стал относится к ним с большим подозрением, с 40 презирать и с 50 просто ненавидеть. Они ни в чем своем гнусном меня не обманули. Этой сраны быть не должно. Не страны, а имено сраны, от слова &quot;срань&quot;.
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2 час.
Юрий Золотарев
Бандеровское ГУАНО - всё! без остатка! - должно быть уничтожено! Физически и морально! Без такой чистки Украина восстановиться не сможет.
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1 час.

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